СФ одобрил закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в ВС России, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершён.

Министр обороны России Сергей Шойгу также рассказал, что 87 тыс. мобилизованных направлены в районы боевых действий.