СФ одобрил закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в ВС России, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершён.
Министр обороны России Сергей Шойгу также рассказал, что 87 тыс. мобилизованных направлены в районы боевых действий.