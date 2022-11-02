Песков: в Кремле не видят необходимости в выпуске дополнительных актов по мобилизации
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Здесь совершенно нет необходимости, просто заключение в том, что не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента», — заявил Песков.
Ранее Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу окончания частичной мобилизации, для её завершения указ не нужен.
31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.