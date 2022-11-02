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Песков: в Кремле не видят необходимости в выпуске дополнительных актов по мобилизации

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В Кремле не видят необходимости в выпуске каких-то дополнительных актов по мобилизации со стороны президента.
Песков: в Кремле не видят необходимости в выпуске дополнительных актов по мобилизации
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Здесь совершенно нет необходимости, просто заключение в том, что не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента», — заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу окончания частичной мобилизации, для её завершения указ не нужен.

31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.

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