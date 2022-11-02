Хуснуллин: восстановление разрушенной части Крымского моста будет закончено в декабре

Восстановление разрушенной части Крымского моста завершат в декабре, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Чётко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части и перейдём к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность», — цитирует его РИА Новости.

Хуснуллин выразил уверенность, что транспортная обеспеченность Крымского полуострова будет полностью решена.

Ранее в Минтрансе сообщили, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря.

31 октября глава ведомства Виталий Савельев отметил, что логистическая ситуация на Крымском полуострове нормализована, движение грузопассажирского транспорта восстановлено.