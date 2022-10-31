В Минтрансе заявили о нормализации логистической ситуации на Крымском полуострове
- РИА Новости
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«Общими усилиями логистическая ситуация нормализована, грузопассажирское сообщение с Крымским полуостровом восстановлено», — заявил он на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Савельев добавил, что с 8 октября по Крымскому мосту проехало более 130 тыс. легковых автомобилей.
Ранее в Минтрансе сообщили, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря.