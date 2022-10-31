Узнать больше

В Минтрансе заявили о нормализации логистической ситуации на Крымском полуострове

Короткая ссылка
Логистическая ситуация на Крымском полуострове нормализована, движение грузопассажирского транспорта восстановлено. Об этом заявил глава Минтранса России Виталий Савельев.
В Минтрансе заявили о нормализации логистической ситуации на Крымском полуострове
  • РИА Новости
  • © Макс Ветров

«Общими усилиями логистическая ситуация нормализована, грузопассажирское сообщение с Крымским полуостровом восстановлено», — заявил он на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Савельев добавил, что с 8 октября по Крымскому мосту проехало более 130 тыс. легковых автомобилей.

Ранее в Минтрансе сообщили, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить