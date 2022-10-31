В Минтрансе заявили о нормализации логистической ситуации на Крымском полуострове

Логистическая ситуация на Крымском полуострове нормализована, движение грузопассажирского транспорта восстановлено. Об этом заявил глава Минтранса России Виталий Савельев.

«Общими усилиями логистическая ситуация нормализована, грузопассажирское сообщение с Крымским полуостровом восстановлено», — заявил он на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Савельев добавил, что с 8 октября по Крымскому мосту проехало более 130 тыс. легковых автомобилей.

Ранее в Минтрансе сообщили, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря.