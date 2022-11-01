В Тюменской области направят ещё 300 млн рублей на оснащение медучреждений
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Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Средства выделены в рамках реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».
Финансирование уже получили три лечебно-реабилитационных центра и два отделения учреждений первичного звена здравоохранения.
Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.