В Подмосковье 1,4 млрд рублей выделят на съёмное жильё для медиков в 2023 году

Московская область выделит 1,4 млрд рублей на компенсацию аренды жилья медикам в 2023 году. Сегодня ежемесячную выплату в размере 20 тыс. рублей получают около 8 тыс. медработников региона.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мособлдуму.

Мера поддержки действует в области с 2022 года. На неё могут рассчитывать медики, работающие на полную ставку и не имеющие собственного жилья в регионе.

«В Подмосковье уже выстроена система поддержки медиков, направленная на привлечение высококвалифицированных медицинских кадров. Данный закон стал ещё одной дополнительной мерой, которая делает наш регион привлекательным для специалистов», — приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае выделили 335,7 млн рублей для оказания социальной поддержки медработникам в 2022 году.