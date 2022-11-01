В Кремле прокомментировали решение Тинькова и Сторонского отказаться от гражданства России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение бизнесменов Олега Тинькова и Николая Сторонского отказаться от гражданства России.

«Это их право. Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране. Это всё, что можно сказать», — отметил Песков.

31 октября стало известно, что Олег Тиньков официально отказался от российского гражданства.

Также отказался от российского гражданства сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский.