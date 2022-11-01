В Кремле прокомментировали решение Тинькова и Сторонского отказаться от гражданства России
- AFP
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«Это их право. Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране. Это всё, что можно сказать», — отметил Песков.
31 октября стало известно, что Олег Тиньков официально отказался от российского гражданства.
Также отказался от российского гражданства сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский.