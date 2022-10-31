Узнать больше

Тиньков заявил, что официально отказался от российского гражданства

Короткая ссылка
Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что официально отказался от российского гражданства.
Тиньков заявил, что официально отказался от российского гражданства
  • Gettyimages.ru
  • © Tim de Waele

Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмен опубликовал в Instagram* соответствующий документ, который датируется 26 октября.

В октябре 2021 года Тиньков погасил все издержки и штрафы в размере около $509 млн в рамках урегулирования дела о неуплате налогов на территории США.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить