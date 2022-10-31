Тиньков заявил, что официально отказался от российского гражданства
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Об этом сообщает РИА Новости.
Бизнесмен опубликовал в Instagram* соответствующий документ, который датируется 26 октября.
В октябре 2021 года Тиньков погасил все издержки и штрафы в размере около $509 млн в рамках урегулирования дела о неуплате налогов на территории США.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.