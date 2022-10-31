Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что официально отказался от российского гражданства.

Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмен опубликовал в Instagram* соответствующий документ, который датируется 26 октября.

В октябре 2021 года Тиньков погасил все издержки и штрафы в размере около $509 млн в рамках урегулирования дела о неуплате налогов на территории США.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.