Тиньков выплатил США почти $509 миллионов по делу о налогах
- РИА Новости
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Об этом сообщило Министерство юстиции США.
«Как того требовало соглашение, перед вынесением приговора Олег Тиньков выплатил $508,9 млн, что более чем вдвое превышает сумму, уплаты которой он пытался избежать», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что более $248,5 млн из этой суммы приходится на налоги.
Кроме этого, Тиньков выплатил свыше $100 млн штрафа, а также установленную властями США процентную ставку.
Ранее сообщалось, что суд в США утвердил приговор российскому бизнесмену Олегу Тинькову.