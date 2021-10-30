Тиньков выплатил США почти $509 миллионов по делу о налогах

Короткая ссылка
Российский бизнесмен Олег Тиньков погасил все издержки и штрафы в размере около $509 млн в рамках урегулирования дела о неуплате налогов на территории США. 
Тиньков выплатил США почти $509 миллионов по делу о налогах
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом сообщило Министерство юстиции США.

«Как того требовало соглашение, перед вынесением приговора Олег Тиньков выплатил $508,9 млн, что более чем вдвое превышает сумму, уплаты которой он пытался избежать», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что более $248,5 млн из этой суммы приходится на налоги.

Кроме этого, Тиньков выплатил свыше $100 млн штрафа, а также установленную властями США процентную ставку.

Ранее сообщалось, что суд в США утвердил приговор российскому бизнесмену Олегу Тинькову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить