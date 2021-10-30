Тиньков выплатил США почти $509 миллионов по делу о налогах

Российский бизнесмен Олег Тиньков погасил все издержки и штрафы в размере около $509 млн в рамках урегулирования дела о неуплате налогов на территории США.

Об этом сообщило Министерство юстиции США.

«Как того требовало соглашение, перед вынесением приговора Олег Тиньков выплатил $508,9 млн, что более чем вдвое превышает сумму, уплаты которой он пытался избежать», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что более $248,5 млн из этой суммы приходится на налоги.

Кроме этого, Тиньков выплатил свыше $100 млн штрафа, а также установленную властями США процентную ставку.

Ранее сообщалось, что суд в США утвердил приговор российскому бизнесмену Олегу Тинькову.