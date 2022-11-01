Шойгу: срочников не будут направлять в зону спецоперации

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что призванных на срочную службу в рамках осеннего призыва не будут направлять в зону спецоперации на Украине.

Он отметил, что срочники выполняют задачи согласно с предназначением воинских частей, где они служат.

«При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут», — сказал министр.

Шойгу добавил, что все военнослужащие по призыву, которые завершают службу, будут отправлены домой.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершён.

В начале октября Шойгу поручил командующим своевременно увольнять в запас всех, кто завершил военную службу, а также ставить их на воинский учёт по месту жительства.

Осенний призыв будет проходить с 1 ноября до 31 декабря 2022 года.