Шойгу: срочники не будут служить в подразделениях, задействованных в спецоперации
По его словам, все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам.
«Вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции», — сказал он.
Также он поручил командующим своевременно увольнять в запас всех, кто завершил военную службу, а также ставить их на воинский учёт по месту жительства.
Шойгу добавил, что созданы все условия для качественного проведения осеннего призыва.
Ранее в Кремле заявили, что перенос осеннего призыва на 1 ноября связан с перегруженностью военкоматов, это позволит развести потоки мобилизованных и срочников.