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Шойгу: срочники не будут служить в подразделениях, задействованных в спецоперации

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что призванные на военную службу в ходе осеннего призыва срочники не будут служить в подразделениях, задействованных в спецоперации на Украине.

По его словам, все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам.

«Вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции», — сказал он.

Также он поручил командующим своевременно увольнять в запас всех, кто завершил военную службу, а также ставить их на воинский учёт по месту жительства.

Шойгу добавил, что созданы все условия для качественного проведения осеннего призыва.

Ранее в Кремле заявили, что перенос осеннего призыва на 1 ноября связан с перегруженностью военкоматов, это позволит развести потоки мобилизованных и срочников.

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