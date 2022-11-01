Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершён.

Начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Александр Туляганов рассказал, что более 15 тыс. человек записались в российские добровольческие отряды с начала специальной военной операции.