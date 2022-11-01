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Глава Минцифры Шадаев выступил против ограничения параллельного импорта электроники

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Минцифры России выступает против ограничения параллельного импорта электроники, заявил глава министерства Максут Шадаев на конференции CNews Forum 2022.
Глава Минцифры Шадаев выступил против ограничения параллельного импорта электроники
  • Gettyimages.ru
  • © EXTREME-PHOTOGRAPHER

«Мы за конкуренцию. Наверное, нет», — приводит РИА Новости ответ Шадаева на вопрос о необходимости ограничения параллельного импорта электроники для поддержки российских производителей.

Он также подчеркнул, что параллельный импорт обеспечивает доступность оборудования для российских пользователей.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

Позднее Министерство промышленности и торговли России утвердило изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.

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