Глава Минцифры Шадаев выступил против ограничения параллельного импорта электроники

Минцифры России выступает против ограничения параллельного импорта электроники, заявил глава министерства Максут Шадаев на конференции CNews Forum 2022.

«Мы за конкуренцию. Наверное, нет», — приводит РИА Новости ответ Шадаева на вопрос о необходимости ограничения параллельного импорта электроники для поддержки российских производителей.

Он также подчеркнул, что параллельный импорт обеспечивает доступность оборудования для российских пользователей.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

Позднее Министерство промышленности и торговли России утвердило изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.