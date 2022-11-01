Глава Минцифры Шадаев выступил против ограничения параллельного импорта электроники
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«Мы за конкуренцию. Наверное, нет», — приводит РИА Новости ответ Шадаева на вопрос о необходимости ограничения параллельного импорта электроники для поддержки российских производителей.
Он также подчеркнул, что параллельный импорт обеспечивает доступность оборудования для российских пользователей.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.
Позднее Министерство промышленности и торговли России утвердило изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.