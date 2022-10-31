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Психолог Суздальцева дала советы по изучению иностранного языка во взрослом возрасте

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Психолог Людмила Суздальцева дала советы по изучению иностранного языка во взрослом возрасте.
Психолог Суздальцева дала советы по изучению иностранного языка во взрослом возрасте
  • Gettyimages.ru
  • © JAG IMAGES

«Когда что-то учите, стоит быть к себе более снисходительными. Не нужно ожидать каких-то больших прорывов. Очень часто мы теряемся на ожиданиях», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, стоит спокойнее относиться к собственным представлениям.

«Освоение нового языка — процесс не из лёгких. Но вспомните, как вы первый раз учились писать. Было сложно? Да. Тогда почему вдруг в 50 лет станет легче?» — добавила Суздальцева.

Ранее Ирина Казакова, руководитель методического отдела по английской программе Sun School, рассказала, с какого возраста детям можно начинать учить английский язык.

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