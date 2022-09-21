Методист Казакова заявила, что знакомить детей с английским языком можно с полутора лет

Ирина Казакова, руководитель методического отдела по английской программе Sun School, рассказала, с какого возраста детям можно начинать учить английский язык.

«Есть плюсы в том, чтобы начать знакомить детей с английским языком в раннем возрасте, уже с полутора лет. В отличие от взрослых и детей более старшего возраста, у дошкольников нет страха совершить ошибку в речи, поэтому не сформирован языковой барьер», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в дошкольном возрасте активно формируются нейронные связи, что упрощает запоминание речевых конструкций, лексики.

«Также изучение иностранного языка в дошкольном возрасте позитивно влияет на общее развитие ребёнка, расширение кругозора, развитие коммуникативных навыков», — добавила Казакова.

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