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Методист Казакова заявила, что знакомить детей с английским языком можно с полутора лет

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Ирина Казакова, руководитель методического отдела по английской программе Sun School, рассказала, с какого возраста детям можно начинать учить английский язык.
Методист Казакова заявила, что знакомить детей с английским языком можно с полутора лет
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«Есть плюсы в том, чтобы начать знакомить детей с английским языком в раннем возрасте, уже с полутора лет. В отличие от взрослых и детей более старшего возраста, у дошкольников нет страха совершить ошибку в речи, поэтому не сформирован языковой барьер», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в дошкольном возрасте активно формируются нейронные связи, что упрощает запоминание речевых конструкций, лексики.

«Также изучение иностранного языка в дошкольном возрасте позитивно влияет на общее развитие ребёнка, расширение кругозора, развитие коммуникативных навыков», — добавила Казакова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили проект «Код будущего» для школьников 8—11-х классов.

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