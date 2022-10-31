Ортопед Терновой посоветовал использовать сменную обувь в холодное время года

Директор центра реабилитации, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой посоветовал использовать сменную обувь в холодное время года.

«Зимняя обувь рассчитана на хорошее прогревание стоп. Поэтому, попадая в помещение, где температура составляет +20…+25 °С, ноги начинают потеть», — рассказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, сменная обувь должна быть удобной и хорошо проветриваемой.

Как отметил Терновой, носить слишком лёгкую обувь на улице зимой опасно, поскольку можно повредить сосуды в стопе и пальцах.

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