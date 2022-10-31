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Эндокринолог Шарова рассказала о методах профилактики йододефицита

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Эндокринолог Коломенской ЦРБ Ольга Шарова рассказала о методах профилактики йододефицита.
Эндокринолог Шарова рассказала о методах профилактики йододефицита
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  • © skynesher

В беседе с «Радио 1» она заявила, что стоит употреблять продукты с повышенным содержанием йода, например йодированную соль.

Как отметила эксперт, при термической обработке содержание йода уменьшается, поэтому лучше подсолить уже готовую еду.

Кроме того, йод содержится в морской капусте, фейхоа, миндале и грецком орехе.

Также есть препараты, содержащие этот компонент. По словам Шаровой, перед применением лекарственной формы йода нужно проконсультироваться со специалистом.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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