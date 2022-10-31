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Совфед: Киев подал запрос в Интерпол на объявление в розыск Матвиенко

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В пресс-службе Совета Федерации заявили, что Киев подал запрос в Интерпол на объявление в розыск председателя верхней палаты парламента России Валентины Матвиенко.
Совфед: Киев подал запрос в Интерпол на объявление в розыск Матвиенко
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«Действительно, есть информация о том, что Украина подавала запрос в Интерпол на Валентину Матвиенко. Но запрос не пошёл в работу, так как Интерпол не принимает их по политическим мотивам», — цитирует пресс-службу ТАСС.

10 октября Служба безопасности Украины объявила в розыск ряд официальных лиц России. Среди них оказались представитель МИД России Мария Захарова, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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