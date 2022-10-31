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Врач Продеус посоветовал вакцинироваться от гриппа

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Врач-педиатр Андрей Продеус посоветовал вакцинироваться от гриппа.
Врач Продеус посоветовал вакцинироваться от гриппа
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Есть большое количество штаммов гриппа, которые неприятно протекают. Сейчас важнее вакцинироваться от гриппа. Можно даже в один день привиться от гриппа и коронавируса — врачи об этом знают», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если человек уже сделал одну прививку, например от гриппа, то стоит подождать четыре недели, чтобы привиться и от COVID-19.

Ранее, по сообщениям ФАН, академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.

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