Врач Продеус посоветовал вакцинироваться от гриппа

Врач-педиатр Андрей Продеус посоветовал вакцинироваться от гриппа.

«Есть большое количество штаммов гриппа, которые неприятно протекают. Сейчас важнее вакцинироваться от гриппа. Можно даже в один день привиться от гриппа и коронавируса — врачи об этом знают», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если человек уже сделал одну прививку, например от гриппа, то стоит подождать четыре недели, чтобы привиться и от COVID-19.

Ранее, по сообщениям ФАН, академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.