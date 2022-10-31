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Врач Абакумов посоветовал воспитывать детей без агрессии

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Врач доказательной медицины Олег Абакумов объяснил, почему ребёнка нужно воспитывать без применения телесных наказаний.
Врач Абакумов посоветовал воспитывать детей без агрессии
  • Gettyimages.ru
  • © Stanislaw Pytel

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» специалист посоветовал родителям сохранять спокойствие в сложных ситуациях.

Труд родителей заключается в том, чтобы постоянно балансировать между общением с ребёнком на равных и пониманием, что их собеседник — маленький ребёнок, а не взрослый человек, отметил Абакумов.

Он также посоветовал не ждать изменений от детей, а меняться самим, ведь дети копируют поведение родителей, заключил эксперт.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.

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