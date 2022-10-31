В Подмосковье отремонтировали 36 медучреждений с начала года

В Московской области отремонтировали 36 медицинских учреждений с начала 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

В поликлиниках, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, стационарах и на постах скорой помощи заменили окна и двери, привели в порядок инженерные системы, выполнили косметический ремонт.

Как отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, на соответствующие работы направили около 500 млн рублей.

Также стало известно, что в Хабаровском крае введут в эксплуатацию три новых ФАП и амбулаторию, передаёт transsibinfo.com. Медучреждения расположены в том числе в сёлах Виноградовка и Фёдоровка.

Ранее сообщалось, что в Москве открылись две новые детские поликлиники.