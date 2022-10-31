Губернатор Воронежской области сообщил о завершении частичной мобилизации в регионе

В Воронежской области завершилась частичная мобилизация.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Воронежская область завершила выполнение задания, которое ей было доведено в рамках частичной мобилизации», — написал он в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность всем пополнившим ряды вооружённых сил страны добровольцам и мобилизованным.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что 82 тыс. мобилизованных уже находятся в зоне проведения спецоперации.