Губернатор Воронежской области сообщил о завершении частичной мобилизации в регионе
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Воронежская область завершила выполнение задания, которое ей было доведено в рамках частичной мобилизации», — написал он в Telegram.
Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность всем пополнившим ряды вооружённых сил страны добровольцам и мобилизованным.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что 82 тыс. мобилизованных уже находятся в зоне проведения спецоперации.