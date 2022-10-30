Захарова ответила на пост Литвиновой о Собчак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пост артистки Ренаты Литвиновой в поддержку журналистки Ксении Собчак.

Ранее Литвинова в своём Telegram-канале разместила пост, в котором пожелала Собчак сил во время, «когда кидаются все на одного и травят».

«Дорогая Рената, мы все очень переживаем за затравленных. Правда, меньше, чем за тех, кто сейчас на передовой, а не на задворках стран, поставляющих оружие, из которого убивают наш народ. И желаем вам сил осознать простую истину — травить людей нельзя, травить людей за деньги нельзя тоже. Травля за деньги наказуема по закону», — написала Захарова.

Дипломат отметила, что травля — это называть людей «генетическим отребьем», считать детей «маленькими гадёнышами», издеваться над чужими святынями и высокомерно унижать тех, кто слабее и беднее.

«А вот когда это ещё и за деньги, и не просто, но деньги осознанно изничтожающих страну и народ сил, это уже чуть посложнее история», — добавила она.

26 октября источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме и задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве.

По данным собеседника, сама Собчак тоже стала фигурантом этого дела и могла быть задержана, если бы не покинула Россию. По делу о вымогательстве также задержан экс-главред «Татлера» Ариан Романовский.

Телеведущая Тина Канделаки опубликовала в своём Telegram-канале фото израильских документов Ксении Собчак. До этого Собчак утверждала, что не имеет гражданства Израиля.

В свою очередь, глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис официально подтвердил, что Собчак находится в стране и въехала в неё по израильскому паспорту.