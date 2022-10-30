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Бизнесмен Пригожин попросил Генпрокурора России Краснова проверить деятельность YouTube

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Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность видеохостинга YouTube.
Бизнесмен Пригожин попросил Генпрокурора России Краснова проверить деятельность YouTube
  • Gettyimages.ru

«Пригожин обратился к Генеральному прокурору России Краснову Игорю Викторовичу с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга YouТube», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

По словам Пригожина, на платформе разразилась информационная война, целью которой является очернение образа России в глазах пользователей.

«На YouTube распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы», — говорится в заявлении бизнесмена.

Он также призвал рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории России деятельности компании Google LLC.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обвинил Google в целенаправленной пропаганде терроризма и экстремизма.

Мировой судья Таганского района Москвы ранее оштрафовал Google более чем на 21 млрд рублей. Это уже второй оборотный штраф для компании за повторное неудаление запрещённой информации.

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