В результате ДТП со скорой помощью в Новосибирске пострадали шесть человек

В результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи в Новосибирске пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«В Кировском районе в 04:22 (00:22 мск) водитель автомобиля «Тойота Филдер» двигался по Советскому шоссе на запрещающий сигнал светофора», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что на перекрёстке легковой автомобиль врезался в скорую помощь, в результате чего травмы экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легковушки.

Ранее стало известно, что в результате столкновения пассажирской «Газели» и бензовоза в Белгородской области погибли восемь человек.