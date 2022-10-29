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Число погибших при столкновении «Газели» и бензовоза в Белгородской области достигло восьми

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В результате столкновения пассажирской «Газели» и бензовоза в Белгородской области погибли восемь человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
Число погибших при столкновении «Газели» и бензовоза в Белгородской области достигло восьми
  • РИА Новости

«В результате дорожно-транспортного происшествия восемь пассажиров микроавтобуса погибли, двое пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения Белгородской области», — говорится в сообщении.

Следователи добавили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц).

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что семь человек погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения пассажирской «Газели» со стоящим на обочине бензовозом.

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