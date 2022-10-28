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Семь человек погибли при столкновении «Газели» с бензовозом в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что семь человек погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения пассажирской «Газели» со стоящим на обочине бензовозом.
Семь человек погибли при столкновении «Газели» с бензовозом в Белгородской области
  • РИА Новости

По его словам, ДТП произошло в Шебекинском городском округе.

Согласно предварительной информации, рабочие пилорамы возвращались со смены домой в «Газели». Автомобиль столкнулся со стоящим на обочине бензовозом.

«На данный момент известно о семи погибших и трёх пострадавших», — заявил Гладков в своём Telegram.

Пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.

Гладков поручил заместителю губернатора области Владимиру Базарову совместно с ГИБДД установить причины трагедии и доложить ему.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области маршрутка, которая следовала из Подпорожья в Санкт-Петербург, съехала в кювет.

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