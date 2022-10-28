Семь человек погибли при столкновении «Газели» с бензовозом в Белгородской области
- РИА Новости
По его словам, ДТП произошло в Шебекинском городском округе.
Согласно предварительной информации, рабочие пилорамы возвращались со смены домой в «Газели». Автомобиль столкнулся со стоящим на обочине бензовозом.
«На данный момент известно о семи погибших и трёх пострадавших», — заявил Гладков в своём Telegram.
Пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.
Гладков поручил заместителю губернатора области Владимиру Базарову совместно с ГИБДД установить причины трагедии и доложить ему.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области маршрутка, которая следовала из Подпорожья в Санкт-Петербург, съехала в кювет.