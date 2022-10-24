В Ленинградской области при съезде маршрутки в кювет погиб пассажир

В Ленинградской области маршрутка, которая следовала из Подпорожья в Санкт-Петербург, съехала в кювет.

«По предварительной информации, водитель маршрутного такси не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся», — говорится в сообщении прокуратуры Ленобласти.

В результате ДТП пострадали шесть человек, один погиб на месте.

Как пишут «Невские новости», погибший был пассажиром.

Ранее сообщалось, что три автомобиля на юге Москвы попали в аварию утром 24 октября, движение на месте происшествия затруднено.