На юге Москвы произошло ДТП с участием трёх автомобилей
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщается в Telegram Департамента транспорта столицы.
«На улице Борисовские пруды при движении в сторону пересечения с Каширским шоссе (в районе владения 1Г) столкнулись три автомобиля... Занята одна полоса из двух. Движение в районе аварии затруднено, рекомендуем выбирать альтернативные маршруты», — говорится в заявлении.
На месте происшествия работают оперативные службы города.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве.