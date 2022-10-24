На юге Москвы произошло ДТП с участием трёх автомобилей

Три автомобиля на юге Москвы попали в аварию, в результате чего движение на месте происшествия затруднено.

Об этом сообщается в Telegram Департамента транспорта столицы.

«На улице Борисовские пруды при движении в сторону пересечения с Каширским шоссе (в районе владения 1Г) столкнулись три автомобиля... Занята одна полоса из двух. Движение в районе аварии затруднено, рекомендуем выбирать альтернативные маршруты», — говорится в заявлении.

На месте происшествия работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве.