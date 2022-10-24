Узнать больше

На юге Москвы произошло ДТП с участием трёх автомобилей

Короткая ссылка
Три автомобиля на юге Москвы попали в аварию, в результате чего движение на месте происшествия затруднено.
На юге Москвы произошло ДТП с участием трёх автомобилей
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщается в Telegram Департамента транспорта столицы.

«На улице Борисовские пруды при движении в сторону пересечения с Каширским шоссе (в районе владения 1Г) столкнулись три автомобиля... Занята одна полоса из двух. Движение в районе аварии затруднено, рекомендуем выбирать альтернативные маршруты», — говорится в заявлении.

На месте происшествия работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить