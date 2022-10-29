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В Волгограде ребёнок умер после отравления арбузом

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Пятилетний ребёнок скончался в Волгограде в результате отравления арбузом, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В Волгограде ребёнок умер после отравления арбузом
  • Gettyimages.ru

Согласно данным ведомства, 27 октября 58-летний мужчина, а также его несовершеннолетние внуки почувствовали недомогание после употребления арбуза.

Дети были госпитализированы в связи с ухудшением состояния.

«Несмотря на оказанную помощь, скончался пятилетний мальчик. В настоящее время 11-летней девочке продолжает оказываться необходимая помощь, угрозы её жизни нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребёнок умер от токсического гастроэнтерита.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

17 августа представитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области заявил, что в городе Усолье-Сибирском пять человек госпитализировали с признаками отравления после того, как они употребили еду из службы доставки.

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