В Севастополе закроют все доступные для гражданских лиц трансляции видео с камер

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе закроют все доступные для гражданских лиц трансляции с камер видеонаблюдения.

«Что касается выкладывания видеосвидетельств... Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонаблюдения будут закрыты», — цитирует его ТАСС.

Утром 29 октября Развожаев сообщил, что разные системы ПВО сбили все беспилотники, которые пытались атаковать территорию города. По предварительной информации, уничтожен и надводный беспилотник.

Позднее он уточнил подробности атаки.