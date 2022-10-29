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В Севастополе закроют все доступные для гражданских лиц трансляции видео с камер

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе закроют все доступные для гражданских лиц трансляции с камер видеонаблюдения.
В Севастополе закроют все доступные для гражданских лиц трансляции видео с камер
  • Gettyimages.ru

«Что касается выкладывания видеосвидетельств... Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонаблюдения будут закрыты», — цитирует его ТАСС.

Утром 29 октября Развожаев сообщил, что разные системы ПВО сбили все беспилотники, которые пытались атаковать территорию города. По предварительной информации, уничтожен и надводный беспилотник.

Позднее он уточнил подробности атаки.

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