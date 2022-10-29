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Губернатор Севастополя: ВСУ пытались нанести удар по объектам Черноморского флота

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ВСУ совершили самую масштабную атаку на Севастополь с начала спецоперации, они пытались поразить военные объекты Черноморского флота, сообщил журналистам губернатор Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя: ВСУ пытались нанести удар по объектам Черноморского флота
  • РИА Новости

«Противник пытался нанести удар по объектам военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее», — цитирует губернатора ТАСС.

Атака проводилась БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты, добавил он.

Утром 29 октября Развожаев сообщил, что разные системы ПВО сбили все беспилотники, которые пытались атаковать территорию города. По предварительной информации, уничтожен и надводный беспилотник.

Также на фоне этих событий появились данные о том, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk летает недалеко от Севастополя.

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