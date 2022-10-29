Понимание причин и следствий спецоперации включили в курс истории для школьников России

В требования к предметным результатам освоения базового курса истории для российских старшеклассников включили понимание причин и следствий специальной военной операции России на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) среднего общего образования.

«Понимание причин и следствий... воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 20 — начала 21 веков», — сказано в документе.

Отмечается, что обучающийся должен уметь верно интерпретировать исторические факты, а также противостоять попыткам фальсификации истории.

Ранее стало известно, что в российских школах появятся элементы начальной медицинской подготовки на уроках ОБЖ в 10—11 классах.