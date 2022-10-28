Школьники из Подмосковья вошли в число лауреатов конкурса «Большая перемена»

В число лауреатов Всероссийского конкурса «Большая перемена» вошли школьники из Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина, девять учащихся получили главный приз в размере миллиона рублей, ещё 12 — приз в размере 200 тыс. рублей.

Финал проходил в детском центре «Артек» в Крыму.

«Искренне поздравляю наших ребят и благодарю за поддержку родителей, педагогов и наставников. Вы большие молодцы», — цитирует Каклюгину издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что урок «Искусственный интеллект в стартапах» прошли более 2,4 млн школьников.