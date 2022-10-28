В Подмосковье более 18,5 тысячи детей совершили поездки по программе школьного туризма
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Об этом сообщает телеканал «360».
Школьники побывали в Сергиевом Посаде, Дмитрове, Истре, Серпухове, Коломне, Чехове, Рузе и Мытищах.
Цифровая система синхронизирована со «Школьным порталом», «Госуслугами» и системой «Региональный электронный бюджет».
Всего в программе принимают участие 18 регионов.
Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.