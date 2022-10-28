В Подмосковье более 18,5 тысячи детей совершили поездки по программе школьного туризма

Московская область стала первым регионом, реализующим программу школьного туризма в цифровом формате. Поездки совершили более 18,5 тыс. детей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Школьники побывали в Сергиевом Посаде, Дмитрове, Истре, Серпухове, Коломне, Чехове, Рузе и Мытищах.

Цифровая система синхронизирована со «Школьным порталом», «Госуслугами» и системой «Региональный электронный бюджет».

Всего в программе принимают участие 18 регионов.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.