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В Подмосковье более 18,5 тысячи детей совершили поездки по программе школьного туризма

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Московская область стала первым регионом, реализующим программу школьного туризма в цифровом формате. Поездки совершили более 18,5 тыс. детей.
В Подмосковье более 18,5 тысячи детей совершили поездки по программе школьного туризма
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом сообщает телеканал «360».

Школьники побывали в Сергиевом Посаде, Дмитрове, Истре, Серпухове, Коломне, Чехове, Рузе и Мытищах.

Цифровая система синхронизирована со «Школьным порталом», «Госуслугами» и системой «Региональный электронный бюджет».

Всего в программе принимают участие 18 регионов.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.

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