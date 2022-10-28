Путин заявил о необходимости модернизировать систему работы военкоматов

Российский президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил о необходимости модернизировать систему работы военкоматов в России.

Путин обратил внимание на слова Шойгу о том, что после объявления частичной мобилизации на первом этапе были определённые проблемы и сложности.

По словам президента, это было неизбежно, поскольку подобных мероприятий в России давно не проводилось.

«Но тем не менее нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов», — отметил Путин.

Также президент заявил, что, исходя из опыта спецоперации на Украине, нужно внести коррективы в строительство всех компонентов российской армии.

28 октября министр обороны доложил президенту России об окончании мероприятий по частичной мобилизации.