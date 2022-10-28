Путин: исходя из опыта СВО нужно внести коррективы в строительство ВС России

Российский президент Владимир Путин заявил, что исходя из опыта спецоперации на Украине нужно внести коррективы в строительство всех компонентов российской армии.

Об этом он сказал в ходе встречи с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу.

«Исходя из опыта проведения специальной военной операции нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов вооружённых сил», — заявил Путин.

Президент уточнил, что в том числе речь идёт о сухопутных войсках.

Он попросил проработать детали, связанные с этой работой.

«Договоримся так, что в декабре на ежегодной коллегии после всей этой работы, повторяю ещё раз, в том числе на экспертном уровне, чтобы предложения были вами доложены и могли бы быть принятыми», — сказал Путин.

Также президент назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных главными задачами на данный момент.