Путин назвал экипировку и подготовку мобилизованных приоритетной задачей

Президент России Владимир Путин назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных главными задачами на данный момент.

«На сегодняшний день самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание. И всё, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях», — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

По его словам, 82 тыс. мобилизованных уже находятся в зоне проведения спецоперации.