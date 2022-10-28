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Путин назвал экипировку и подготовку мобилизованных приоритетной задачей

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Президент России Владимир Путин назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных главными задачами на данный момент.
Путин назвал экипировку и подготовку мобилизованных приоритетной задачей
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«На сегодняшний день самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание. И всё, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях», — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

По его словам, 82 тыс. мобилизованных уже находятся в зоне проведения спецоперации.

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