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Терапевт Романенко заявила о вреде чрезмерного потребления витамина D

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Терапевт Татьяна Романенко заявила о вреде чрезмерного потребления витамина D.
Терапевт Романенко заявила о вреде чрезмерного потребления витамина D
  • Gettyimages.ru
  • © SCIENCE PHOTO LIBRARY

«Можно получить дополнительную кальцификацию сосудов, дополнительную нагрузку на почки, камни в почках. Любой витамин нужно принимать строго по назначению врача», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, если человек хочет принимать витамин D, сначала необходимо сдать анализ крови и затем уже определиться, сколько и как его принимать.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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