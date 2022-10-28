Терапевт Романенко заявила о вреде чрезмерного потребления витамина D

Терапевт Татьяна Романенко заявила о вреде чрезмерного потребления витамина D.

«Можно получить дополнительную кальцификацию сосудов, дополнительную нагрузку на почки, камни в почках. Любой витамин нужно принимать строго по назначению врача», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, если человек хочет принимать витамин D, сначала необходимо сдать анализ крови и затем уже определиться, сколько и как его принимать.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.