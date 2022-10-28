В Подмосковье выделят 152 млн рублей на поддержку доноров в 2023 году

В Московской области выделят около 152 млн рублей на поддержку доноров в 2023 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

С начала 2022 года в регионе донорами стали более 20 тыс. человек. Подготовлено свыше 50 т крови.

На региональном уровне почётным донорам можно рассчитывать на бесплатный проезд на общественном транспорте, а также на ежемесячную компенсацию, если человек находится в предпенсионном или пенсионном возрасте.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в регионе 366 человек получили звание «Почётный донор России» с начала 2022 года.