В Подмосковье выделят 152 млн рублей на поддержку доноров в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
С начала 2022 года в регионе донорами стали более 20 тыс. человек. Подготовлено свыше 50 т крови.
На региональном уровне почётным донорам можно рассчитывать на бесплатный проезд на общественном транспорте, а также на ежемесячную компенсацию, если человек находится в предпенсионном или пенсионном возрасте.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в регионе 366 человек получили звание «Почётный донор России» с начала 2022 года.