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В Подмосковье направят 13 млрд рублей на льготные лекарства в 2023 году

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В Московской области направят около 13 млрд рублей на льготные лекарства в 2023 году.
В Подмосковье направят 13 млрд рублей на льготные лекарства в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мособлдуму.

«На сегодняшний день жители Московской области могут получить льготные препараты более чем в 300 аптеках региона. Кроме этого, получить льготные лекарства можно в фельдшерско-акушерских пунктах», — заявил глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По его словам, в 2023 году регион примет участие в эксперименте по дистанционной продаже рецептурных препаратов.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.

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