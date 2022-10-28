Суд оштрафовал актёра Смольянинова по делу о дискредитации ВС России

Гагаринский суд Москвы оштрафовал актёра Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей по делу о дискредитации Вооружённых сил России.

Об этом ТАСС сообщила представитель суда.

30 сентября стало известно, что Верховный суд Башкирии направил материалы дела против лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в суд первой инстанции.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Уфы назначил административный штраф в размере 50 тыс. рублей музыканту Юрию Шевчуку по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук обжаловал постановление суда.