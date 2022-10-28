Суд оштрафовал актёра Смольянинова по делу о дискредитации ВС России
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Об этом ТАСС сообщила представитель суда.
30 сентября стало известно, что Верховный суд Башкирии направил материалы дела против лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в суд первой инстанции.
Ранее сообщалось, что Советский районный суд Уфы назначил административный штраф в размере 50 тыс. рублей музыканту Юрию Шевчуку по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук обжаловал постановление суда.