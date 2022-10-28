Узнать больше

Суд оштрафовал актёра Смольянинова по делу о дискредитации ВС России

Короткая ссылка
Гагаринский суд Москвы оштрафовал актёра Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей по делу о дискредитации Вооружённых сил России.
Суд оштрафовал актёра Смольянинова по делу о дискредитации ВС России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом ТАСС сообщила представитель суда.

30 сентября стало известно, что Верховный суд Башкирии направил материалы дела против лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в суд первой инстанции.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Уфы назначил административный штраф в размере 50 тыс. рублей музыканту Юрию Шевчуку по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук обжаловал постановление суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить