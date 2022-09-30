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Верховный суд Башкирии направил материалы дела против Шевчука в суд первой инстанции

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Верховный суд Башкирии направил материалы дела против лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в суд первой инстанции.
Верховный суд Башкирии направил материалы дела против Шевчука в суд первой инстанции
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Башкирии.

Отмечается, что жалоба защитника Юрия Шевчука на постановление судьи Советского райсуда Уфы по административному делу о дискредитации артистом ВС России Александра Передрука не будет рассматриваться Верховным судом Башкирии 3 октября, как это планировалось ранее.

Причина снятия жалобы с рассмотрения заключается в том, что в материалах дела выявили некие недостатки, устранить которые должны в суде первой инстанции.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Уфы назначил административный штраф в размере 50 тыс. рублей музыканту Юрию Шевчуку по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук обжаловал постановление суда.

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