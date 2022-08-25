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Шевчук обжаловал штраф за дискредитацию ВС России

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Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук обжаловал постановление суда о штрафе в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России, заявил ТАСС адвокат музыканта Александр Передрук.
Шевчук обжаловал штраф за дискредитацию ВС России
  • РИА Новости

«Прошу суд... постановление Советского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 17 августа 2022 года по делу об административном правонарушении №5-803/2022 отменить», — приводит агентство текст жалобы.

Также в документе говорится о просьбе прекратить производство по делу об административном правонарушении.

Апелляцию будет рассматривать Верховный суд Башкирии.

Ранее Советский районный суд Уфы назначил административный штраф в размере 50 тыс. рублей Шевчуку по делу о дискредитации Вооружённых сил России.

В инстанции также представили мотивировку решения о штрафе.

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