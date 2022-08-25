Шевчук обжаловал штраф за дискредитацию ВС России

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук обжаловал постановление суда о штрафе в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России, заявил ТАСС адвокат музыканта Александр Передрук.

«Прошу суд... постановление Советского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 17 августа 2022 года по делу об административном правонарушении №5-803/2022 отменить», — приводит агентство текст жалобы.

Также в документе говорится о просьбе прекратить производство по делу об административном правонарушении.

Апелляцию будет рассматривать Верховный суд Башкирии.

Ранее Советский районный суд Уфы назначил административный штраф в размере 50 тыс. рублей Шевчуку по делу о дискредитации Вооружённых сил России.

В инстанции также представили мотивировку решения о штрафе.