Шевчук обжаловал штраф за дискредитацию ВС России
- РИА Новости
«Прошу суд... постановление Советского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 17 августа 2022 года по делу об административном правонарушении №5-803/2022 отменить», — приводит агентство текст жалобы.
Также в документе говорится о просьбе прекратить производство по делу об административном правонарушении.
Апелляцию будет рассматривать Верховный суд Башкирии.
Ранее Советский районный суд Уфы назначил административный штраф в размере 50 тыс. рублей Шевчуку по делу о дискредитации Вооружённых сил России.
В инстанции также представили мотивировку решения о штрафе.