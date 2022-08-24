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Суд Уфы представил мотивировку штрафа Шевчуку за дискредитацию армии

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Советский суд Уфы представил мотивировку своего решения о штрафе лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку по делу дискредитации ВС России.
Суд Уфы представил мотивировку штрафа Шевчуку за дискредитацию армии
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющуюся в распоряжении агентства копию мотивировочного постановления суда, Шевчук перед началом своего выступления и в ходе концерта, обращаясь к аудитории, произнёс речь, в которой прозвучали антивоенные фразы.

Вместе с этим Шевчук «высказывал негативные выражения в адрес президента, призывая зрителей отвечать на его вопросы, тем самым осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

Ранее Советский районный суд Уфы назначил административный штраф в размере 50 тыс. рублей Шевчуку по делу о дискредитации Вооружённых сил России.

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