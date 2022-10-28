Врач Длин предостерёг от бесконтрольного употребления антибиотиков при простуде

Врач высшей категории, глава частной медицинской клиники Сергей Длин заявил о вреде бесконтрольного употребления антибиотиков.

«По сути, антибиотики убивают все виды бактерий — плохие и хорошие», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, антибиотики не должны становиться первой помощью при простуде, ротавирусе и других заболеваниях, поскольку нужно дать время для того, чтобы организм сам справился с болезнью.

Назначать антибиотики должен врач. Также во время приёма таких препаратов важно правильно питаться.

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