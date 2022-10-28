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В Москве 10 тысяч родных мобилизованных уже получили единовременную соцпомощь

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Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу НТВ заявила, что около 10 тыс. родственников из семей мобилизованных граждан в Москве уже получили единовременную социальную помощь в виде выплат на карту.
В Москве 10 тысяч родных мобилизованных уже получили единовременную соцпомощь

«На сегодняшний день мы знаем, что у нас примерно 5 тыс. семей мобилизованных, в которых есть дети — около 7 тыс. детей. И мы в проактивном порядке назначили для них такие меры поддержки, как двухразовое питание, бесплатная продлёнка, освобождение от оплаты за детский сад», — сказала она.

Вместе с этим она добавили, что к настоящему моменту за соцпомощью обратились уже около 12 тыс. человек, и «около 10 тыс. человек выплата уже перечислена на карту».

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что уже более 65% мобилизованных из региона получили областную выплату в размере 200 тыс. рублей. Эти зачисления происходят регулярно.

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