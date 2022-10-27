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В Подмосковье более 65% мобилизованных получили выплату в 200 тысяч рублей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что уже более 65% мобилизованных из региона получили областную выплату в размере 200 тыс. рублей. Эти зачисления происходят регулярно.
В Подмосковье более 65% мобилизованных получили выплату в 200 тысяч рублей
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  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает телеканал «360».

«Деньги мы направляем каждый день, но этот процесс занимает некоторое время. Выплаты приходят только после того, как мы получаем списки от Министерства обороны», — уточнил Воробьёв.

По словам губернатора, для выплат требуется, чтобы призванный на службу был прикреплён к воинской части, а сведения о нём и реквизиты банковского счёта были внесены в реестр. Иногда эта процедура занимает время.

Он подчеркнул, что правительство области напрямую поддерживает связь с семьями мобилизованных до тех пор, пока не поступят выплаты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных.

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