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Врач Чудинская заявила, что после инсульта важно восстановить утраченные навыки

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Врач-невролог, врач высшей квалификационной категории Галина Чудинская заявила, что после инсульта важно восстановить утраченные навыки.
Врач Чудинская заявила, что после инсульта важно восстановить утраченные навыки
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Paget

«Бывают очень слабые двигательные повреждения, которые восстанавливаются в течение месяца, без заметных дефектов. Бывают грубейшие повреждения, когда человек в принципе не может двигать ни рукой, ни ногой. Тогда это восстанавливается крайне трудно, иногда не восстанавливается вовсе», — сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, работа по восстановлению требует усилий от самого пациента, а медикаментозная реабилитация — это лишь база, которая помогает в такой работе.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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