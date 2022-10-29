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Аналитики составили рейтинг необычных вакансий в России

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RT
Аналитики сервиса по поиску работы рассказали о необычных вакансиях в России.
Аналитики составили рейтинг необычных вакансий в России
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«В подборке собраны необычные вакансии со всей России: где-то нужен небольшой опыт работы, а где-то не нужен и работодатель готов обучить всему сам. Также среди вакансий — волонтёрские проекты, где оплата не предполагается, но можно принять участие в интересных исследованиях рек Магаданской области, наблюдать за ростом деревьев и ягод и даже участвовать в оцифровке старинных сибирских газет», — уточнили аналитики сервиса SuperJob, которые составили список.

В нём оказалось несколько позиций, в том числе волонтёр научного проекта. Потенциальный сотрудник сможет участвовать вместе с учёными в онлайн-исследовании рек, изучать космические снимки и отмечать на них места загрязнения рек.

Также аналитики выбрали вакансии музейного смотрителя в Нижнем Новгороде, наездника-животновода в Брянской области, цветовода в Москве, дегустатора творога в Иванове, шлифовщика по дереву в Московской области, волонтёра — «охотника» на пылевые бури (вакансия онлайн — нужно смотреть на космические снимки вместе с учёными и «охотиться» на пылевые бури).

В подборке также есть вакансии сборщика яблок, конфетчика, лесоруба, коневода, видеоблогера-садовода, аниматора и множество других по всей России.

Ранее исследование показало, что россияне стали чаще задумываться о смене работы или профиля.

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